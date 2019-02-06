Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çöktü - Drone Görüntüsü (3) - İstanbul

Kartal'da Bina Çöktü - Drone Görüntüsü (3) - İstanbul

30 dakika önce

Kartal'da 6 katlı bir bina çöktü.

Kartal'da Bina Çöktü - Drone Görüntüsü (3) - İstanbul, System.String[]
Kartal'da 6 katlı bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Binada 12 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Cevizli, Kartal, Güncel
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