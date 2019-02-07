Kartal'da Bina Çöktü...kurtarma Çalışmaları Sürüyor
4 dakika önce
Kartal'da bina çöktü.
Kartal'da bina çöktü...Kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Kartal'da 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kimse olup olmadığı araştırılıyor.
Kartal Bankalar Caddesi'nde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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