Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çöktü...kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kartal'da Bina Çöktü...kurtarma Çalışmaları Sürüyor

4 dakika önce

Kartal'da bina çöktü.

Kartal'da Bina Çöktü...kurtarma Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Kartal'da bina çöktü...Kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Kartal'da 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kimse olup olmadığı araştırılıyor.
Kartal Bankalar Caddesi'nde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

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