Kartal'da Bina Çöktü...kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kartal'da bina çöktü.

Kartal'da bina çöktü...Kurtarma çalışmaları sürüyor



İSTANBUL - Kartal'da 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kimse olup olmadığı araştırılıyor.

Kartal Bankalar Caddesi'nde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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