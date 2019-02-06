Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çöktü. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi

Kartal'da Bina Çöktü. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi

50 dakika önce

IHAAW161549-ASA/06-02-2019- Kartal'da bina çöktü.

Kartal'da Bina Çöktü. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi, System.String[]
IHAAW161549-ASA/06-02-2019

- Kartal'da bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildİ 06.02.2019 16: 15: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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