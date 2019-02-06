Kartal'da Bina Çöktü. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi

IHAAW161549-ASA/06-02-2019



- Kartal'da bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildİ 06.02.2019 16: 15: 49 TSI

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Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı