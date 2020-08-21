KARTAL'DA BİNA YIKIMI SIRASINDA ÇAM AĞAÇLARI TAHRİP EDİLDİ -1 - Son Dakika

KARTAL'DA BİNA YIKIMI SIRASINDA ÇAM AĞAÇLARI TAHRİP EDİLDİ -1

Kartal'da riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımı sırasında inşaat firmasının yıkım ekipleri asırlık olduğu ifade edilen çam ağaçlarını tahrip etti.

Kartal'da riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımı sırasında inşaat firmasının yıkım ekipleri asırlık olduğu ifade edilen çam ağaçlarını tahrip etti. Altı çam ağacının yıkıldığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kartal'da Karlıktepe Mahallesi Yurttaş Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın sahibi riskli yapı tespit raporu yaptırdı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce yıkım ruhsatının düzenlenmesi üzerine 18 Ağustos günü yaklaşık 40 yıllık olan binanın yıkım işlemi başladı. Ancak çevredeki vatandaşlar inşaat firmasının yıkım ekibinin bina önündeki çam ağaçlarına da zarar vermesi üzerine belediyeye ihbarda bulundu. İnşaat firmasının yıkım ekibi asırlık olduğu ifade edilen çam ağaçlarını tahrip etti. Çam ağaçlarına verilen zarar kameralara yansıdı. Yıkım yapılan alan havadan da görüntülendi.

"ÇAM AĞAÇLARINI DOZERLE YIKTILAR"

Ağaçlara zarar verildiğini gören mahalle sakinlerinden doktor Gülbüz Sezgin, firma çalışanlarına tepki gösterdi. Sezgin, "Bir ağaç değil, beş, altı tane ağaç gitti. Gidenler çam ağacıydı. İnşaat izni verilmiş. Yapı yıkıldı. Yapının önündeki çam ağaçları da gitti. Çam ağaçlarını dozerle yıktılar. Ben geldiğimde çoğu yıkılmıştı. Hatta yıkılan çam ağaçlarını tekrar parçalıyorlardı. Etrafta mis gibi çam kokuları vardı benim içim gitti. 'Eğer dozerle bir kez daha bir şey yapacaksanız arabamın üzerinden dozeri geçirirsiniz' dedim. Çok güzel çam ağaçlarıydı. O çam ağacını yetiştirmek yıllar alıyor. 4 katlı imar verilmiş. Arkadaki çam ağaçları olmadığı zaman 8 katlıya çevriliyormuş. Arkadaki çam ağaçları gidince sekiz katlı imar yolu anladığım kadarıyla açıldı. Çok sinirlendim ve üzüldüm evime gittim. 10 dakika sonra kapı çaldı. Dozerin yanındaki görevli geldi. 'Müsaade belgemizi getirdik' dedi. Belgede iki ağaç görünüyor. O iki ağaç çam ağacı değil. İki tane ağaç müsaadesi var. Kesildiği takdirde cezasının sahibi tarafından ödeneceğine dair imza vardı. Komşumuzun kendisinin böyle çam ağacı katliamına katılacağına hiç inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"78 BİN TL PARA CEZASI TALEP ETMİŞLER"

Mahalle sakinlerinden Kutlay Erdoğan, "Müteahhit 'bu çamlar bize sorun olur. Belediye ile görüşelim ve ondan sonra yapma müsaadesi alalım' diyor. Belediye de 'çam ağacı başına şu kadar cezayı öderseniz sorun olmaz' diyor. 78 bin TL para cezası talep etmişler. Parayı mal sahibi ödemek istiyor ama belediyede kimle görüşüldüyse 'çamlar kesilsin, kırılsın ondan sonra öde' demiş. Dün yıkım yapan kişinin telefonuna da '8 tane çamı kesebilirsin, yıkabilirsin' diye mesaj gelmişti. Mesajın kimden geldiğini bilmiyorum" diye konuştu.

"AĞAÇLAR ASIRLIK VARDIR"

Aynı mahallede oturan Sertaç Erdoğan, "Çok uzun yıllardır var olan ağaçlardı. Ağaçlar asırlık vardır. Yıkıp geçilmiş. Eski bir binaydı, müteahhide verilmiş. Müteahhit firma yıkıp geçmiş. Bu zaten ilk değil. Yan taraftaki bina yapılırken dört çam ağacı da orada gitti. Her geçen gün gidiyor. Her müteahhide verilen bina çam ağaçları ve diğer ağaçların yok olmasına sebep oluyor. Bizim duyduğumuz 'belediye kesin, kestikten sonra cezası var cezasını ödersiniz' tarzında yaklaşmışlar. Müteahhit de kabul etmiş. Bu şekilde gelişmiş. Bize aktarılanlar ve söylenen bunlar. Ama bir belge falan görmüşlüğümüz yok" dedi.

KARTAL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kartal Belediyesi olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Korunması gereken ağaçların tahrip edilerek ortadan kaldırıldığına dair gelen şikayetler üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili adrese gidilmiş olup; söz konusu 'Ağaç Durum Raporu'na göre korunması gereken ağaçların, iş makinesi ile tahrip edilerek ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir. Korunması gerekli olan ağaçların tahrip edilmesi üzerine sorumluların en ağır cezayı alana dek olayın bizzat takipçisi olunacak." denildi.

KARTAL'DA BİNA YIKIMI SIRASINDA ÇAM AĞAÇLARI TAHRİP EDİLDİ -1

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA BİNA YIKIMI SIRASINDA ÇAM AĞAÇLARI TAHRİP EDİLDİ -1 - Son Dakika

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