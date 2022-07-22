Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü

22.07.2022 16:21
Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Billur Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina boşaltılırken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, yangın çıkan dairede oturduğu öğrenilen ve fenalık geçiren yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

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Kaynak: AA

Hürriyet, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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