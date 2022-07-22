Hürriyet Mahallesi Billur Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Hürriyet, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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