Son Dakika Haberleri: Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı (1)
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Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı (1)

1 saat önce

İstanbul DHAKartal'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı (1), System.String[]
İstanbul DHA
Kartal'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


İstanbul, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:32 Kaynak: DHA
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