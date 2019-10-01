Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı (2)
16 dakika önce
KARTAL'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
KARTAL'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
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