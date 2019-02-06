Son Dakika Haberleri: Kartal'da Binanın Çökmesine İlişkin Başsavcılık Soruşturma Başlattı

Kartal'da Binanın Çökmesine İlişkin Başsavcılık Soruşturma Başlattı

25 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kartal'da Binanın Çökmesine İlişkin Başsavcılık Soruşturma Başlattı, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerinde incelemelere başladı.

Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığınca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

Kartal, Başsavcı, 3. Sayfa
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