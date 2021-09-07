Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Otomobilde hasar oluşurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitcoin için tarihi gün! El Salvador'da bugün itibarıyla resmi para birimi oluyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış

ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol