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Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu

52 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu.

Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
-Binanın boşaltılması
-Ekiplerin çalışmaları
-Bina sakinleri ile röp.


İstanbul, Kartal, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
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