Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu
42 dakika önce
KARTAL'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
KARTAL'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul
'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.
- İstanbul
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