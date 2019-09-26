Son Dakika Haberleri: Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu
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Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu

42 dakika önce

KARTAL'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu.

Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu, System.String[]
KARTAL'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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