İSTANBUL-KARTAL'DA BİR EVDE 2 KADIN ÖLÜ BULUNDU-3 - Son Dakika
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İSTANBUL-KARTAL'DA BİR EVDE 2 KADIN ÖLÜ BULUNDU-3

09.01.2023 13:14

KARTAL'da bir evde 2 kadın ölü bulundu.

KARTAL'da bir evde 2 kadın ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk inceleme sonrası yaralı olarak hastaneye başvuran Mustafa P.'nin kayıp olarak aranan 2 kadını öldürdüğü belirlendi.

İhbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel (30) adlı kadınların cansız bedenleriyle karşılaştı. Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL'DA BİR EVDE 2 KADIN ÖLÜ BULUNDU-3 - Son Dakika

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