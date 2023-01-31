Kendisinden haber alınamayan anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu! Ekiplerin aklına tek bir ihtimal geliyor - Son Dakika
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Kendisinden haber alınamayan anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu! Ekiplerin aklına tek bir ihtimal geliyor

31.01.2023 17:07

İstanbul Kartal'da günlerdir haber alınamayan bir kadın ve iki çocuğunun yaşadığı eve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, 40 yaşındaki kadın ve iki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve çocukların doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor.

Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan olayda, iddiaya göre, yakınları Melek Dönmez'e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis, çilingir yardımıyla Dönmez'in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay (11) ve Belinay Ergay'ın cansız bedenlerini buldu.

İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Anne ve kızlarının ölümünde doğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan çevrede doğal gaz sızıntısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

"GALİBA OCAKTA ÇAYDANLIĞI UNUTMUŞLAR"

Mahallelilerden Mesut Çelik, "Sabah geldiğimizde burada polisler vardı. Merak ettik acaba ne oldu diye. Sonradan duyduk, anne ve iki kız gazdan zehirlendi diye. Zaten polisler geldikten sonra ortaya çıktı. Biz de üzüldük tabii annesini tanıyorduk, görüyorduk. En son kızını elinde poşet iki tane ekmek aldığını gördüm, evine gidiyordu. Sonra bugün de bu olayı görünce bayağı bir üzüldük. 2 tane kızı vardı. Duyduğumuz kadarıyla galiba ocakta çaydanlığı unutmuşlar. Tabii onun büyük bir ihtimalle gaz sızıntısı ocağı söndürmüş. Geç saatte olduğuna göre kimse fark etmedi. Sabah eski eşi gelmişti, buradaydı. Tabii baya üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük çünkü biliyorduk, görüyorduk kendilerini komşumuzdu. Eşim ve annem tanıyordu. Annem duyunca evde ağlamaya başladı" dedi.

İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu! Ekiplerin aklına tek bir ihtimal geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisinden haber alınamayan anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu! Ekiplerin aklına tek bir ihtimal geliyor - Son Dakika
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