Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Kartal'da üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Kartal'da üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında dairede mahsur kalan bir kişinin, itfaiye gelmeden önce arkadaşları tarafından merdivenle kurtarıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! İşte 1.5 sezonda kazanacağı para
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 01:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]