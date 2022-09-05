Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar - Son Dakika
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Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

05.09.2022 11:34
Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı. Yaşanan o anları bir diğer sürücü kaydedip, "Yine trafiği kapatmışlar düğün magandası, yolu tamamen kapatıp 40 kilometre ile ilerliyorlar" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde, düğün konvoyu nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği, diğer sürücülerin ise ilerlemekte zor anlar yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu Sancaktepe'de çatı yangını Sancaktepe'de çatı yangını
Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar - Son Dakika
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