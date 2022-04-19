Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı - Son Dakika
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Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı

19.04.2022 11:37
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı

Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı Kartal'da bina önüne gelen bir kişi, apartmanın kapı girişinde bulunan demir korkulukları parçalayarak kısa sürede çaldı.

Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı

İSTANBUL - Kartal'da bina önüne gelen bir kişi, apartmanın kapı girişinde bulunan demir korkulukları parçalayarak kısa sürede çaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün 15.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın önüne gelen bir kişi, önce duvarın üstünde oturarak bir süre etrafı kontrol etti. Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsız oturduğu duvardan kalkarak bina önünde bulunan demir korkuluklara yöneldi. Korkulukları yerinden sökmek için sallamaya başlayan hırsız bir parçasını kopardığı merdiven korkuluklarını kısa sürede yerinden sökerek çaldı. Kapı girişinde bulunan demir korkulukları gündüz vakti kendisini görebilecek kimseye aldırış etmeden çalan hırsız amacına ulaştıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Olayın yaşandığı mahallenin Muhtarı Erhan Gümüş ise, demir korkulukları çalan hırsızın aynı mahallede 4 ayrı adreste demir korkuluk çaldığını ve bu hırsızların bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi. Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik ise kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son zamanlarda bu tarz hırsızlıkların mahallede sıklıkla yaşandığını belirten mahalle Muhtarı Erhan Gümüş, "Son günlerde yoğun bir şekilde ihbar alıyoruz. Binaların önündeki korkulukların çalındığına dair vatandaşlardan sürekli şikayetler geliyor. Bugün de bir kişi korkulukları sökerek almış ve götürmüş. Biz bunları sürekli ihbar ediyoruz. Emniyetimizden bu konuda yardım istiyoruz. Bu hırsızların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Yürüyemeyen ya da engelli vatandaşlar için yapılan korkulukları acımasızlar söküp çalıyorlar. Kamera görüntülerine baktığımızda hırsız önce oturup etrafa bakıyor daha sonra korkuluğun yanına gidip sallıyor, tekmeleyerek söküp götürüyor. Bölgedeki hurdacılara satıyorlar. Biz bunların artık önüne geçmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın binalarına güçlükle yaptırdıkları bu korkulukları çalan emek hırsızlarının cezalandırılmasını istiyoruz. Bu hırsızlık dört ayrı yerden geldi ve aynı hırsız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı
Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkuluğu böyle çaldı - Son Dakika
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