Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı
24 dakika önce
Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:34 Kaynak: AA
'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre K.K. isimli kadını silahla yaralayan 2 kişi daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.
A.O.S (26) ve F.V. (37) isimli zanlılar adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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