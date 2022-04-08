Kartal'da bir kişi, darp iddiasıyla İBB zabıtasından şikayetçi oldu - Son Dakika
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Kartal'da bir kişi, darp iddiasıyla İBB zabıtasından şikayetçi oldu

08.04.2022 01:10
Kartal'da bir kişi, darp iddiasıyla İBB zabıtasından şikayetçi oldu

İstanbul Kartal'da bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerince darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İstanbul Kartal'da bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerince darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Kartal'da 4 yıldır seyyar olarak çay satan Yusuf Susuz, polis merkezine şikayetçi olarak verdiği ifadede, 29 Mart'ta Kartal sahilinde eşi ve oğluyla çay içerken İBB'ye zabıta ekiplerinin yanlarına geldiğini kaydetti.

Zabıtalar arasında bulunan ve daha önceki bir şikayetinden dolayı mahkemelik oldukları zabıta memurunun elindeki çayı dökerek kendisini ittiğini ifade eden Susuz, bu kişinin çaydanlık ve tüpünü de aldığını anlattı.

Bunun üzerine Cevizli Mahallesi'ndeki İBB ek hizmet binasına giderek müdürle görüşmek istediğini söylediğini aktaran Susuz, burada zabıta kıyafetli bir kişinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Hastaneye gidip darp raporu aldığını anlatan Susuz, kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Emniyetin, saldırganların kimliklerinin tespiti için İBB'den olayın yaşandığı bölgede görev yapan zabıtalarla ilgili bilgi istediği ancak İBB'nin henüz bir bilgi göndermediği öğrenildi.

Yusuf Susuz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce açık kalp ameliyatı olduğunu ve iş bulamadığı için sahilde seyyar çaycılık yaptığını söyledi.

Susuz, "Ev geçindiriyorum, iki çocuğum var. Sahile girdiğimden beri zabıtalar beni sıkıştırıyor, malımı alıyorlar. Birkaç defa arabama, özel mülküme girdiler, malzemelerimi aldılar. Balık tutuyordum, geldiler motoruma girdiler, bana saldırdılar." dedi.

Kartal'da bir kişi, darp iddiasıyla İBB zabıtasından şikayetçi oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da bir kişi, darp iddiasıyla İBB zabıtasından şikayetçi oldu - Son Dakika


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