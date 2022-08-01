KARTAL'DA ÇEKÇEKLİ ARABAYLA ŞEMSİYE HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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KARTAL'DA ÇEKÇEKLİ ARABAYLA ŞEMSİYE HIRSIZLIĞI KAMERADA

01.08.2022 09:26

KARTAL'da bir marketin önüne çekçekli arabayla gelen hırsızın kapalı tezgah şemsiyesini çaldığı görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KARTAL'da bir marketin önüne çekçekli arabayla gelen hırsızın kapalı tezgah şemsiyesini çaldığı görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esentepe Mahallesi'nde 25 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde, kağıt toplayıcılarının kullandığı çekçekli arabayla bir market önüne gelen şüpheli, kapalı haldeki tezgah şemsiyesini çaldı. Çevredekilerin dikkatini çekmemek için hızlı hareket eden hırsız, şemsiyeyi çekçekli arabaya koyarak oradan uzaklaştı. Hırsızlık marketin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde şüphelinin marketin önündeki kapalı tezgah şemsiyeyi arabasına koyup hızla uzaklaştığı görülüyor.


YORUMLAR
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Başkan Kılca: 'Esentepe Sosyal Tesisi tüm bölgeye hizmet verecek' Başkan Kılca: 'Esentepe Sosyal Tesisi tüm bölgeye hizmet verecek'
Kaynak: DHA

Esentepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA ÇEKÇEKLİ ARABAYLA ŞEMSİYE HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: KARTAL'DA ÇEKÇEKLİ ARABAYLA ŞEMSİYE HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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