Son Dakika Haberleri: Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına...
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına... - Son Dakika

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına...

6 saat önce

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Kaan V. ve Bayram A. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına..., System.String[]

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Kaan V. ve Bayram A. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
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