Son Dakika Haberleri: Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı
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Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı

2 gün önce

Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltılarak öğrenciler dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da saat 12.00 sıralarında meydan gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Kartal'da bulunan bir ilkokulun öğrencileri deprem nedeniyle tedbir amaçlı olarak dışarı çıkartıldı. Boşaltılan okuldan çıkan öğrenciler okula gelen velileri tarafından alındı.

Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul, Deprem, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:14 Kaynak: İHA
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