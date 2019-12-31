Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü. - Son Dakika

Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü.

6 saat önce

Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü.

Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü., System.String[]

Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü. Otomobiller açılan çukura düşerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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