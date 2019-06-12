Son Dakika Haberleri: Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı.
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Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı.

5 saat önce

Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü.

Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı., System.String[]
Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
Kartal, 3. Sayfa
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