Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı.
5 saat önce
Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı. - İSTANBUL
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