Kartal'da bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kartal'da bir binadan bisiklet çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesi'ndeki bir binadan 2 bin 500 lira değerindeki bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, otodan hırsızlık, gasp ve yağmadan suç kaydı bulunan T.B, (22) ile S.G'nin (15) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüphelileri Esentepe Mahallesi'nde yakaladı. Çalınan bisiklet ise Orhantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin bina önünde gözcülük yaparken diğerinin içeri girerek daire önündeki bisikleti çaldığı görülüyor.