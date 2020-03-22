KARTAL'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Kartal'da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çalan 2 hırsız kısa sürede yakalandı. Bisikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Atalar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki bisiklet 14 Mart günü saat 16.30 sıralarında çalındı. Durumu fark eden bisiklet sahibi, polise ihbarda bulundu. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 bin 500 Lira değerindeki bisikleti çalanların Tahsin B.(22) ve S.G.(15) olduğunu belirledi. Şüpheliler aynı Esentepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan bisiklet Orhantepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 15 yaşındaki S.G.'nin binaya girdikten sonra bodrum kata inerek bisikleti çıkarttığı görülürken, Tahsin B.'nin kapıda gözcülük yaptığı görülüyor. Tahsin B.'nin hırsızlık, yağma ve gasp suçlarından suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Bisikletin çıkartılması

- İstanbul