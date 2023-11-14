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Bisikletli kadının peşinde trafikte kendini tatmin eden şahıs yakalandı - Son Dakika

Bisikletli kadının peşinde trafikte kendini tatmin eden şahıs yakalandı

14.11.2023 23:34

İstanbul'da bisikletli bir kadını takip ettiği öne sürülen sürücünün, seyir halindeyken kendini tatmin ettiği görüntüler infiale yol açtı. Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Kartal'da, bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Kartal sahil yolunda, bir otomobil sürücüsünün takip ettiği bisikletli kadına, cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen 55 yaşındaki E.N.K. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti. Şüpheli hakkında "hayasızca hareket, cinsel taciz" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli kadının peşinde trafikte kendini tatmin eden şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletli kadının peşinde trafikte kendini tatmin eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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