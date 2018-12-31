Kartal'da Boğulan Gencin Cesedine Ulaşıldı
1 saat önce İlandır
Kartal'da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Kartal
'da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedine ulaşıldı. İBB
su altı itfaiye ekipleri tarafından bulunarak denizden çıkarılan ceset Deniz Polis
ekiplerine teslim edildi.
Kartal sahilinde önceki gece arkadaşlarıyla otururken iddia üzerine denize girdiği öne sürülen 30 yaşındaki Barış Kekeç'in cesedi bulundu. Gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
su altı itfaiye ekipleri Kekeç'in cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Deniz Polisine teslim edildi. Barış Kekeç'in cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:38 Kaynak: İHA
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