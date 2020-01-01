KARTAL'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI, 'YÜZMEK İÇİN GİRMİŞTİM' DEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI, 'YÜZMEK İÇİN GİRMİŞTİM' DEDİ - Son Dakika

KARTAL'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI, 'YÜZMEK İÇİN GİRMİŞTİM' DEDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARTAL'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI, 'YÜZMEK İÇİN GİRMİŞTİM' DEDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi.  Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı. Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki sahil güvenlik botu

-Denizde bulunan vatandaşın sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılması

-Kıyıya yanaşan sahil güvenlik botu

-Kıyıda bulunan polis ekipleri

-Vatandaşın ambulansa yürütülmesi

-Genel ve detay


Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
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