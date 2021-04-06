KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

KARTAL'da boş arazide Apo yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin patlatılması olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kartal Yalı Mahallesi'nde bulunan boş arazide Apo yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin 3 Nisan'da patlatılması olayı ile ilgili T.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli T.K. eylemi beraber gerçekleştirdiklerini beyan ettiği diğer şüpheli B.A. da 4 Nisan'da yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı.