Kartal'da bulunan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kumbaraları ilaçlandı - Son Dakika

- Kartal'da bulunan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kumbaraları ilaçlandı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı vatandaşları koruyabilmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına, bugün de devam etti. Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kumbaralarını dezenfekte etti.

Kartal Belediyesi, Korona virüs pandemisine karşı ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Korona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce; kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün de Topselvi, Yalı ve Çavuşoğlu mahallelerinde bulunan galvanizli çöp konteynerleri, cadde üzerlerine konulan 3000 ve 500 litrelik çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kumbaralarında ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Çöp konteyneri dezenfekte çalışmaları, ilçenin tüm mahallelerinde devam edecek

Sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, gruplar halinde belirlenen noktaları, özel olarak hazırlanmış nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi ile dezenfekte etti.

Kartal Topselvi, Yalı ve Çavuşoğlu mahallelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilaçlama işlemlerine tüm mahalleleri kapsayacak şekilde devam edecek.