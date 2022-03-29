KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
Üye Girişi

KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

29.03.2022 20:25

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen Barış Aytumur, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen Barış Aytumur, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, Aytumur'un arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede esnaflık yapan Barış Aytumur, arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aytumur'un arkadaşını da darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış Aytumur, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda mermi kovanı ve 2 adet silah buldu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Mustafa Kadirayvaz, "Anlamadık, oturuyorduk bir anda kurşun yağdırıldı. Ben çok kötü oldum zaten. Öldü mü bilmiyoruz. Şu anda konuşamıyorum. Yaralı durumdaymış. Haber alamadık daha. Barış Ağabeyimiz mahallenin en iyi insanlarından biri. Zarar verilecek bir insan da değil. Kim vurdu bilmiyorum. Alacak meselesi diyorlar. Vuranlar kaçmışlar, iki kişi gördüm ben. Yere yattık zaten biz" dedi.

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika


Son Dakika
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:46:40. #1.13#
SON DAKİKA: KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement