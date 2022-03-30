KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

30.03.2022 11:02

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen Barış Aytumur, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen Barış Aytumur, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, Aytumur'un arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede esnaflık yapan Barış Aytumur, arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aytumur'un arkadaşını da darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış Aytumur, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda mermi kovanı ve 2 adet silah buldu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Mustafa Kadirayvaz, "Anlamadık, oturuyorduk bir anda kurşun yağdırıldı. Ben çok kötü oldum zaten. Öldü mü bilmiyoruz. Şu anda konuşamıyorum. Yaralı durumdaymış. Haber alamadık daha. Barış Ağabeyimiz mahallenin en iyi insanlarından biri. Zarar verilecek bir insan da değil. Kim vurdu bilmiyorum. Alacak meselesi diyorlar. Vuranlar kaçmışlar, iki kişi gördüm ben. Yere yattık zaten biz" dedi.

KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI
KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI
KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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