Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı.

Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler her yeri dezenfekte ederken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti

Kartal Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti. Ekipler dezenfekte çalışması yaparken evlerinin balkonlarında olan vatandaşlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek ekipler aracılığıyla selam söylediler.

Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, Kartal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:12 Kaynak: İHA

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