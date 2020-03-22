Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüse karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı.
Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüse karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler her yeri dezenfekte ederken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti
Kartal Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti. Ekipler dezenfekte çalışması yaparken, evlerinin balkonlarında olan vatandaşlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, ekipler aracılığıyla selam söylediler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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