Kartal'da Can Veren Volkan Balta'ya Veda

İstanbul Kartal'da 6 Şubat günü cam takmaya gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu binadaki 21 kişi ile birlikte hayatını kaybeden ve cansız bedeni dün sabah saatlerinde göçük altında bulunan Volkan Balta bugün memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kartal'da 6 Şubat günü cam takmaya gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu binadaki 21 kişi ile birlikte hayatını kaybeden ve cansız bedeni dün sabah saatlerinde göçük altında bulunan Volkan Balta bugün memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şalpazarı İlçesine bağlı Fidanbaşı mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet ve Fatma Balta çiftinin 44 yaşındaki oğlu Volkan Balta'nın cenazesi İstanbul'dan babaocağına getirildi. Fidanbaşı Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Vali İsmail Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazeye kendisi ile birlikte çöken binaya cam takmaya giden ancak işini bitirdikten sonra Balta'nın "Sen git ben geliyorum" dediği ve belki de böyle söyleyerek hayatını kurtardığı çırağı Selçuk Çiçek de katılırken, açıklama yapmaktan kaçındı. Cenazede Balta'nın oğlu Hakan Temel Balta'nın da oldukça üzgün olduğu gözlenirken, namaz sonrası Balta, Fidanbaşı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



(Ersen Küçük - Ozan Köse/İHA)

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