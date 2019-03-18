Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çatı Katında Yangın

Kartal'da Çatı Katında Yangın

1 saat önce

Kartal'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kartal'da Çatı Katında Yangın, System.String[]
Kartal'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Mevsim Sokağı'ndaki 4 katlı binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Kısa sürede apartmanın çatı katını tamamen saran yangın, ekiplerin yarım saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:13 Kaynak: AA

İtfaiye, Kartal, Güncel
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