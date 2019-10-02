Son Dakika Haberleri: Kartal'da çatı yangını, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Kartal'da çatı yangını, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

54 dakika önce

Kartal'da çatı yangını, itfaiye ekipleri müdahale ediyorİSTANBUL - Kartal'da bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Kartal'da çatı yangını, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL - Kartal'da bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiyeyi yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kartal'da çatı yangını, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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