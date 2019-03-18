Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Kartal'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Kartal'da çatı yangını paniğe neden olduİSTANBUL - Kartal Yakacık'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal'da çatı yangını paniğe neden oldu

İSTANBUL - Kartal Yakacık'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında binadakiler tahliye edilirken, yangın paniğe neden oldu.
Olay, Kartal Kavacık Mevsim Sokaktaki 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, binadakileri de uyandırdı. Bina sakinleri yara almadan tahliye olurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Yakacık, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu 42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 05:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]