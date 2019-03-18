Kartal'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Kartal'da çatı yangını paniğe neden olduİSTANBUL - Kartal Yakacık'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kartal
'da çatı yangını paniğe neden oldu
İSTANBUL - Kartal Yakacık
'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında binadakiler tahliye edilirken, yangın paniğe neden oldu.
Olay, Kartal Kavacık Mevsim Sokaktaki 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, binadakileri de uyandırdı. Bina sakinleri yara almadan tahliye olurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:03 Kaynak: İHA
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