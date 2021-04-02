Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti - Son Dakika

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

02.04.2021 09:59

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti Çatıda intihara teşebbüs eden kişiyi ailesine video konferansla izleten adamın pişkinliği pes dedirtti Kartal'da intihara teşebbüs eden bir şahıs inşaat halindeki lüks bir rezidansın çatısına çıktı.

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

Çatıda intihara teşebbüs eden kişiyi ailesine video konferansla izleten adamın pişkinliği pes dedirtti

İSTANBUL - Kartal'da intihara teşebbüs eden bir şahıs inşaat halindeki lüks bir rezidansın çatısına çıktı. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada bir vatandaş ise telefonunda videolu görüşme açarak intihara teşebbüsü aile bireylerine dakikalarca anbean izletti. İntiharı film izler gibi izleyen ve ailesine de izleten şahsın "Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum" demesi ise pes dedirtti.

Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, inşaat halindeki bir rezidansın çatısına çıkan ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, buradan atlayacağını belirterek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatıya çıkan kişiyi vazgeçirmeye çalıştığı sırada bir vatandaş da olan biteni film izler gibi izledi. Olayı izleyen şahıs hızını alamayınca videolu konferans görüşme yaparak intihara teşebbüsü aile bireylerine de izletti. Hem olay yerindeki adam hem de telefonunu diğer tarafındaki aile bireyleri, intihara teşebbüsü ve polisin ikna çabalarını adeta film izler gibi dakikalarca izledi. Çatıya çıkan şahıs polisin ikna çabası sonucu çıktığı yerden indi.

İntihara teşebbüsü ailesine videolu görülme ile izleten adamın "Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum" demesi ile adeta pes dedirtti.

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

İnşaat, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti - Son Dakika


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