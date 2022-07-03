Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif alındığı, fakat bazı sakinlerin onay vermemesi nedeniyle henüz binada dönüşümün gerçekleşemediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı - Son Dakika

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