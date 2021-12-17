Kartal'da çevre güvenliğini tehdit eden metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Kartal'da çevre güvenliğini tehdit eden metruk bina yıkıldı

İSTANBUL - Kartal'da, metruk halde olması nedeniyle kimliği belirsiz kişiler tarafından işgal edilerek çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan ve projesine aykırı şekilde inşa edilen bir binanın yıkımına karar verildi. Kartal Belediyesi tarafından, iş makineleri kullanılarak binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kartal'da metruk halde olan ve çevre güvenliği için yıkımı gerçekleştirilen binalara bir yenisi daha eklendi. Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir binanın metruk halde olduğu, kimliği belirsiz kişiler tarafından binanın işgal edilerek adeta suç yuvası haline geldiği ve bu sebeple çevrede yaşayan insanların can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğu anlaşıldı. Ayrıca yapılan incelemelerde binanın inşaatında proje dışına çıkıldığı ve projede bulunmayan yapıların binada yapıldığı tespit edildi.

Projesi dışında inşa edilen metruk binayı yıkarak toplum sağlığı ve güvenliği sağlamak için Kartal Belediyesi harekete geçti. İlgili kurumlar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştiren Kartal Belediyesi, alınan yıkım kararının ardından çalışmalara başladı. Metruk bina, iş makinesi kullanılarak yıkıldı.