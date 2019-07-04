Kartal'da çevreyi tehdit eden metruk yapılara geçit yok

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Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı

Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama