Kartal'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kartal'da çıkan kavgada bir kişi kırık şişe ile yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağı yanında bir grup içinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi kırık alkol şişesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.