Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi
2 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAKartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kartal
'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Cenazeden görüntü
-Cenazenin araca konması
-Delil torbalarının olay yeri inceleme aracına konması
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: DHA
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