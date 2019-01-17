Son Dakika Haberleri: Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

2 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAKartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazeden görüntü

-Cenazenin araca konması

-Delil torbalarının olay yeri inceleme aracına konması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Kartal, Bedrettin Dalan, Adli Tıp Kurumu, Güncel
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