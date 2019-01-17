Son Dakika Haberleri: Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

23 dakika önce

KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi, System.String[]
KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:42 Kaynak: DHA

Bedrettin Dalan, Adli Tıp Kurumu, Güncel
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