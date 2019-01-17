Kartal'da Cipin İçinde Öldürülen Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi
1 saat önce
KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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