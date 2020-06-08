Kartal'da çocuklar sürpriz etkinliklerle eğlendi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 5 Haziran Cuma günü dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledi.



Kartal Belediyesi, 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilen çocuklar için Çavuşoğlu Kültür Parkı'nda birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledi.



Çocuklar için düzenlenen etkinlikler kapsamında park içerisine özel sahne kuruldu ve sahne önüne sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocukların ve ailelerinin oturması için sandalyeler dizildi. Etkinlikler illüzyonist Mehmet Alçınkaya'nın sahne alması ile başladı. Muhteşem şovuyla çocukları kendisine hayran bırakan illüzyonist, minik izleyicileri tarafından uzun süre alkışlandı. İllüzyon gösterisinin ardından usta tiyatrocular tarafından Mutsuz Kral isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Çocukları kahkahalara boğan oyun sırasında çocuklar, hem eğlendi hem de oyuncuların verdikleri eğitici mesajlar ile bilgilendi. Ayrıca etkinlikler süresince park içerisinde kurulan stantlarda çocuklar ve aileleri için; şapka, maske ve balon dağıtımı gerçekleştirildi. - İSTANBUL