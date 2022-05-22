Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

22.05.2022 09:54
Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da seyir halinde olan üstü açık kamyonetin kasasında 2 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, o anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedildiğini fark eden çocuklar kameraya el sallayarak eğlendi. Cadde üzerinde ilerleyen sürücünün daha sonra aracını park ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

YORUMLAR
500
Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki gerçek ekspertizde ortaya çıktı Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki gerçek ekspertizde ortaya çıktı Peugeot'nun yeni logosunun arkasında radar teknolojisi bulunuyor Peugeot'nun yeni logosunun arkasında radar teknolojisi bulunuyor
Kaynak: İHA

Kamyonet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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