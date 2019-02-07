Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Enkaz Alanında Henüz Bilinmeyen Bir Nedenden Dolayı Tüm Çalışmalar...

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Enkaz Alanında Henüz Bilinmeyen Bir Nedenden Dolayı Tüm Çalışmalar...

1 saat önce

IHAAW020953-ASA/07-02-2019- Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu.

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Enkaz Alanında Henüz Bilinmeyen Bir Nedenden Dolayı Tüm Çalışmalar..., System.String[]
IHAAW020953-ASA/07-02-2019

- Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu. 07.02.2019 02: 09: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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