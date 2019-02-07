Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Enkaz Alanında Henüz Bilinmeyen Bir Nedenden Dolayı Tüm Çalışmalar...
1 saat önce
IHAAW020953-ASA/07-02-2019- Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu.
IHAAW020953-ASA/07-02-2019
- Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu. 07.02.2019 02: 09: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: İHA
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