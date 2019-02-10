Kartal'da Çöken Bina

Kartal
'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül
Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın
, son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilyurt
Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın için, çöken binanın olduğu mahallede bulunan Zeytinlik
Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Dervişoğlu ve Aydın ailelerinin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar da katıldı. Törende, incelemelerde bulunmak için olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar
da hazır bulundu.
Eylül ve Melih'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kartal Mezarlığına götürüldü.